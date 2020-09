Una passeggiata suggestiva organizzata da Mete Picene e Decathlon Italia San Benedetto del Tronto con sushi di montagna preparato da Sibillini da Gustare. Scopri come partecipare

ACQUASANTA TERME – Una semplice escursione andata e ritorno, che parte dal suggestivo abitato di Tallacano, frazione del Comune di Acquasanta Terme (AP) vi aspetta domenica 13 settembre dalle 8 e 30 alle 15. Il primo tratto segue una strada bianca che collega Tallacano a Poggio Rocchetta; da qui, si attraversa il borgo e si costeggia il fosso del Petrienno, fino ad arrivare alla Grotta del Petrienno che presenta ancora resti di abitazioni, in seguito adibite a ricovero per animali. Per pranzo gusterete il panino gourmet Palazzo Borghese e dell’ottimo sushi di montagna preparato sul momento da Sibillini da gustare.

Organizzato da Mete Picene in collaborazione con Decathlon Italia San Benedetto del Tronto. Partenza ore: 8:30, distributore Q8 dopo Mozzano. Quota di partecipazione: 30 euro, bambini 15 euro comprensiva di escursione con guida alpina e pranzo con panino gourmet e sushi di montagna. Info e prenotazioni (entro le ore 20 del 12 settembre) ai numeri di telefono & WhatsApp: 0735-432335 I 328-3346268 | 348-3690374.

