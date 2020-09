SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In attesa del campionato di Lega Pro, match molto stimolante nei prossimi giorni per gli uomini di mister Paolo Montero.

Amichevole di lusso per la Samb: sabato 5 settembre alle 17.30 i rossoblu saranno a Trigoria per un test match con l’As Roma.

“L’incontro si svolgerà a porte chiuse” fanno sapere dal club sambenedettese.

Il “live” del match può essere seguito sui canali Social della Samb.

