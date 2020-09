SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Venerdì 4 settembre, dalle ore 16:30 alle 19:30, si terrà al Parco Cerboni il primo Open Day Minibasket organizzato dalla Sambenedettese Basket.

Gli istruttori del settore giovanile e del minibasket sono già al lavoro in vista della nuova stagione, che è ormai alle porte. Per ampliare la conoscenza del minibasket, la Sambenedettese Basket ha organizzato un Open Day destinato a tutti i bambini e ragazzi.

“Questa giornata è stata ideata pensando a quello che da sempre è il nostro obiettivo più grande: trasmettere ai bambini la passione per il basket – ha spiegato Alessandro Roncarolo, responsabile organizzativo del minibasket rossoblu – Il nostro Open Day sarà un’opportunità imperdibile per divertirsi provando a cimentarsi in questo bellissimo sport. Lo faremo grazie ai nostri istruttori qualificati”.

La manifestazione si svolgerà nel rispetto di ogni normativa anti contagio, a tutti i partecipanti verrà offerta una merenda.

