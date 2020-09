MONSAMPOLO DEL TRONTO – Primo giorno di allenamenti sotto la guida di Mister Montero per la Samb al campo di Stella di Monsampolo, vicono a quello che in futuro diventerà a tutti gli effetti parte del “Samba Village”, come l’ha chiamato il presidente Domenico Serafino quando ha ufficializzato, assieme all’amministrazione di Monsampolo, la presa in gestione della struttura che si trova lungo la strada Salaria e che in futuro, oltre a campi e spogliatoi conterrà una sala medica, una sala riunioni e una palestra.

Intanto, ieri sera, la fortezza medievale di Acquaviva ha ospitato la presentazione della Samb Academy per l’affiliazione della scuola calcio di Acquaviva.

A fare gli onori di casa il vice sindaco Luca Balletta insieme al presidente Luigi Capretti e ai responsabili della scuola calcio Luigi Neroni e Luigi Travaglini. Per la Samb Mauro Ardizzone ha spiegato il progetto.

