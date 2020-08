Secondo classificato Albula Centro, mentre sul gradino più basso del podio è salito Santa Lucia. La gara del tiro da 3 punti è stata vinta da Flavio Marozzi (Santa Lucia) che ha sconfitto in finale Francesco Vannucci.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sentina si è aggiudicata la seconda edizione del Torneo dei Quartieri di Pallacanestro di San Benedetto del Tronto al termine di una avvincente finale contro Albula Centro, risoltasi solo dopo un tempo supplementare. Sul gradino più basso del podio una sorprendente Santa Lucia. Questo è il roster della formazione del quartiere Sentina che quindi fa il bis dopo il successo nella prima edizione del 2019: Luca Quinzi, Giacomo Lucidi, Ciro Piserchia, Giacomo Lucidi, Alessandro Quinzi.

La gara del tiro da 3 punti è stata invece vinta da Flavio Marozzi (Santa Lucia) che ha sconfitto in finale Francesco Vannucci.

Un grande ringraziamento a tutti per una due giorni di sicuro divertimento al Parco Cerboni, al Comitato di Quartiere Sant’Antonio e all’Associazione Rialto Croce.

Si ricorda che nel rispetto di ogni normativa, l’edizione 2020 disputatasi a porte chiuse non è stata in alcun modo organizzata dalla Sambenedettese Basket, che è già tuttavia al lavoro per l’organizzazione dell’edizione 2021 che avrà sicuramente ancora un maggiore successo.

