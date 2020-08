Inquirenti al lavoro per risalire all’identità della ragazza

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A distanza di 24 ore dal macabro ritrovamento, è ancora “mistero” su ciò che è accaduto in Riviera il 30 agosto.

Parliamo del cadavere rinvenuto alla Sentina a Porto d’Ascoli. Il corpo della ragazza, età presunta dai 20 ai 30 anni, si trova attualmente all’obitorio di San Benedetto.

Di seguito il nostro precedente articolo

Inquirenti al lavoro per risalire all’identità della vittima, dalla Questura ascolana fanno sapere che al momento non ci sono denunce per scomparse di persone.

Ieri non sono stati ritrovati documenti o materiale utile per il riconoscimento, la vittima indossava un costume nero.

Non è stata ancora fissata la data per l’autopsia, le Forze dell’Ordine vorrebbero prima risalire all’identità della ragazza per poi procedere successivamente all’esame autoptico.

Al momento non è esclusa nessuna ipotesi sulle cause del decesso, dal malore all’annegamento.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.