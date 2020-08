SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo appuntamento culturale per bambini a San Benedetto.

Lunedì 7 settembre alle ore 18 presso la Palazzina Azzurra si terrà un incontro di promozione alla lettura e presentazione di “Col mare dentro“, scritto da Carolina D’Angelo e illustrato da Martina Peluso.

L’evento rientra nel progetto “Nati per leggere” provincia di Ascoli Piceno.

Il libro

Può capitare che una mattina come tante, una bambina inzuppi un biscotto nella tazza e che questa si animi e parli addirittura. La bimba in questione si chiama Giorgia e se vuoi scoprire com’è andata dopo che la tazza le ha intimato di tuffarsi nel latte, non devi fare altro che leggere dalla prima pagina.

Rivolto a tutti i bambini e le bambine da 0 a 6 anni, alle loro famiglie, agli educatori e a tutti gli amanti delle illustrazioni e della lettura.



A cura delle lettrici volontarie NpL provincia di Ascoli Piceno

Carolina D’Angelo

Carolina D’Angelo marchigiana, scrive e lavora a Bologna. Laureata in Lingue e Letterature Straniere, poi in Scienze della Formazione Primaria pubblica il suo primo libro Or Noir, in Francia, con l’editore Grandir.

Dal 2003 a oggi scrive storie per bambini e ragazzi per i migliori editori italiani. Molti i titoli pubblicati in Francia, Spagna, Hong Kong e Corea.

Finalista Premio Andersen 2012 con il libro H.H. (Principi&Principi Edizioni).

Selezionata nella lista White Ravens 2012 con il libro H.H. (Principi&Principi Edizioni).

Premio Lega Ambiente 2012 con il libro H.H. (Principi&Principi Edizioni), miglior coerenza grafica-testo.

Premio Quartiere Navile 2011, città di Bologna, con il romanzo “Il Galeon Leone”.