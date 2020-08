Ad affiancare Rocco Netti arriverà Paolo Tassi, che ricoprirà il ruolo di secondo allenatore e di preparatore atletico. La squadra sarà tutto sommato invariata rispetto alla passata stagione, eccezion fatta per alcuni innesti di esperienza in vista del nuovo campionato.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ad attendere i ragazzi di Rocco Netti della Riviera Samb Volley per la stagione 2020-2021 c’è la Serie C. Un traguardo atteso quanto meritato per i rossoblu grazie alla supremazia dimostrata nel campionato di Serie D con una serie di successi che passeranno alla storia della quarantennale società sportiva sambenedettese.

La squadra sarà tutto sommato invariata rispetto alla passata stagione con alcuni innesti di esperienza per affrontare un campionato inedito alla maggior parte del gruppo. L’obiettivo, secondo coach Netti, è quello di ben figurare, cercando di confermare una categoria che manca da tanto e che la Riviera Samb Volley merita.

Novità nello staff tecnico: Netti sarà affiancato dal trentenne Paolo Tassi, proveniente dalla Edilmonaldi Amandola, squadra di C femminile per la quale ha ricoperto per anni il ruolo di allenatore, vincendo nel 2019 la Coppa Marche di categoria e sfiorando la promozione in B2. Tassi sarà prepararore atletico e secondo di Netti.

L’inizio del campionato sarà a metà novembre, preceduto come tradizione con dalla Coppa Marche.

