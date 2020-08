CUPRA MARITTIMA – Tantissime persone hanno preso parte all’inaugurazione della mostra di Giorgio Ciommei a Cupra Marittima, un’idea di Giacomo Mora, un ex allievo del Maestro, che con la partecipazione dei figli dell’artista è stata allestita nel “Convivium Maranense“, per gentile concessione della famiglia Franzinelli Galeati.

La mostra è stata inaugurata presso il vicino belvedere intitolato a G. Calcagno di Marano, il paese alto di Cupra. Hanno partecipato alla presentazione gli assessori comunali Eleonora Sacchini e Daniela Luciani, la famiglia Ciommei e naturalmente il Maestro Ciommei.

La mostra rimarrà aperta (fino al 20 settembre) il venerdì dalle 19 alle 23, sabato e domenica dalle 20.30 alle 22.30. Il Maestro Ciommei ha goduto della critica di personaggi di rilievo in campo artistico, come Marilena Pasquali, fondatrice e direttrice del Museo Morandi di Bologna, e Melanton, direttore artistico della Biennale e del museo della caricatura di Tolentino. L’artista è stato fonte d’ispirazione per il giovane artista Giacomo Mora, che durante il suo percorso artistico ha scelto Giorgio Ciommei come maestro d’arte. Il percorso artistico di Mora ha poi preso una tendenza più moderna, nel settore dell’animazione 3D per film Disney.

Stasera, domenica 30 agosto alle ore 21, infatti, ci sarà una serata alle ore 21 presso l’anfiteatro Martelli di Cupra Marittima (lungomare nord) dedicata al mondo dei film di animazione, per conoscere questo magico mondo e per presentare un progetto personale di Giacomo Mora: la realizzazione di un cortometraggio animato ambientato a Cupra Marittima.

L’evento, patrocinato dal Comune di Cupra Marittima, prevede la partecipazione, tra gli altri, anche del Maestro Giuseppe Verdecchia, compositore delle musiche del film, e in collegamento video, di David Tart animatore Disney\Pixar Animation Studios. Oltre a voler trasmettere importanti valori umani ai nostri giovani, per la particolarità della storia-soggetto del film, il progetto rappresenta anche un veicolo per la valorizzazione e promozione del territorio cuprense, tanto che tra gli intenti della serata vi è anche quello di favorire la ricerca di cofinanziatori del film che, attraverso il crowdfounding, vogliano diventare partner del progetto che porterà il marchio di produzione Disney Pixar.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.