SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La cooperativa sociale Mano a Mano di San Benedetto del Tronto operante nei servizi di assistenza anziani, ricerca in questo periodo, figure di badanti con disponibilità alla convivenza h24, con vitto e alloggio, per interessanti opportunità lavorative in famiglie di San Benedetto, Porto d’Ascoli, Grottammare e zone limitrofe.

Si garantisce contratto di lavoro. Viste le richieste pervenute, si valutano figure con disponibilità a tempo indeterminato e per sostituzioni. Sono richieste: esperienze lavorative pregresse, referenze e una discreta conoscenza della lingua italiana. Sono gradite anche patentate. No perditempo.

Per informazioni contattare la cooperativa allo 0735 500358 negli orari: dalle 11 alle 12 e dalle 17 alle 18.

