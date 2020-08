GROTTAMMARE – Ore di apprensione nella giornata del 29 agosto.

Cinque ragazzi, di Castignano, in seria difficoltà al largo di Grottammare vicino agli scogli, tra i 18 e 25 anni. Sono stati trascinanti da una forte risacca.

Il mare mosso ha complicato molto le cose. Le richieste di aiuto hanno raggiunto bagnanti e bagnini.

In acqua si sono tuffati Stefano Mellozzi, Riccardo Esposito, Cristiano Merli e Cristiano Gasparretti. Con loro anche Luca Buttafoco.

Pattini e tavola per recuperare i cinque ragazzi, ad un certo punto si è spezzato pure il remo. Momenti molto concitati.

Alla fine tutti e cinque sono stati riportati a riva, sotto shock per lo spavento, sul luogo anche il 118 ma fortunatamente in condizioni alla fine non preoccupanti.

Due bagnini hanno riportato delle ferite, escoriazioni per uno e probabile rottura di un dito del piede per l’altro.

Sul posto anche la Capitaneria di Porto che ha preso le generalità dei 5 ragazzi soccorsi.

Alla fine tragedia evitata grazie ad un salvataggio imperioso, è auspicato un doveroso riconoscimento ai bagnini protagonisti.

