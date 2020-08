GROTTAMMARE – L’associazione Lido degli Aranci augura un buon compleanno a Giuseppe Cameli, per i suoi 40 anni compiuti il 29 agosto.

“Apprezzato manager nel mondo del packaging italiano, costantemente itinerante per motivi professionali, non manca mai di trovare del tempo per fare ritorno nella sua Grottammare – affermano dall’associazione in una nota – Nei weekend dona voce e vivacità autoriale all’attività associativa, alla quale lo lega una profonda convinzione nel gruppo e nell’ offrire del sano intrattenimento al pubblico piceno”.

Nonostante i primi “anta”, gli amici del Lido gli augurano di passare una serena giornata con la moglie Carmela e l’intera famiglia.

La redazione di Riviera Oggi si unisce agli auguri di buon compleanno.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.