SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb, in ottemperanza del Dpcm del 7 agosto 2020 e dell’ordinanza del Ministero della Sanità del 16 agosto 2020, entrambi inerenti il contenimento e prevenzione del Covid 19, e della legge del 14 luglio 2020 nella quale si fa divieto di assembramento in luoghi pubblici e aperti al pubblico, “ricorda che l’allenamento congiunto con il Pineto calcio di questo pomeriggio, 29 agosto, che si terrà al ‘Nicolai’ di Centobuchi, sarà a porte chiuse come da normativa del protocollo Figc del 22 giugno per il contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid 19″.

L’invito, da parte della società rossoblu, è quello di rispettare le normative vigenti per non incorrere in eventuali sanzioni.

