Il cantiere riguarderà il tratto che va dal pontino di via delle Cupe fino all’incrocio con via Gorizia

CUPRA – “A partire da lunedì prossimo, 31 agosto, l’Anas riprenderà i lavori per il rifacimento del manto stradale della Statale 16: il cantiere riguarderà il tratto che va dal pontino di via delle Cupe fino all’incrocio con via Gorizia. L’obiettivo è di finire i lavori prima dell’inizio dell’anno scolastico”.

Così il sindaco di Cupra Marittima, Alessio Piersimoni: “Ci scusiamo sin da ora per il disagio seppur momentaneo e moniteremo i lavori anche con i nostri tecnici, affinché si creino meno disguidi possibili: l’opera porterà ad una migliore e più sicura viabilità oltre che a limitare le vibrazioni e i forti rumori avvertiti specialmente di notte al passaggio dei mezzi pesanti”.

