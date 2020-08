MARTINSICURO – Di seguito una nota del Comune di Martinsicuro.

Avviso di effettuazione intervento di disinfestazione adulticida previsto nella notte tra il 1 e 2 settembre 2020.

Durante lo svolgimento del servizio si raccomanda alla cittadinanza di:

• TENERE CHIUSE LE FINESTRE

• TENERE GLI ANIMALI DOMESTICI NELLE RISPETTIVE ABITAZIONI

• NON SOSTARE IN AMBIENTI APERTI DURANTE E DOPO IL TRATTAMENTO PER ALMENO 2 ORE

• EVITARE DI STENDERE LA BIANCHERIA

• EVITARE IL CONSUMO DI FRUTTA E VERDURE SENZA IL DOVUTO LAVAGGIO NELLE 24 ORE SUCCESSIVE AL TRATTAMENTO

• DI COLLABORARE PARCHEGGIANDO AUTOVETTURE SENZA OSTACOLARE LE OPERAZIONI DI DISINFESTAZIONE

