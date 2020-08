Il Consigliere regionale di Italia Viva, chiede all’amministrazione di avviare in fretta i lavori di riqualificazione, per evitare che i ragazzi si debbano trasferire in un altro plesso

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Sulla scuola secondaria Manzoni di via Ferri, l’amministrazione faccia presto e non carichi le famiglie del costo del

trasporto scolastico.” Così il Consigliere regionale di Italia Viva Fabio Urbinati esorta la giunta Piunti ad intervenire celermente.

“I tempi sono molto stretti per sfruttare i fondi regionali messi a disposizione

per l’attesa riqualificazione del plesso di via Ferri della scuola media

Alessandro Manzoni – prosegue Urbinati – Il Comune ha deciso, quasi unilateralmente, di spostare i ragazzi nel plesso della scuola Sacconi Di via Leopardi. Non voglio fare polemica, almeno per ora, sui ritardi in quanto i lavori dovevano già essere partiti la primavera scorsa”.

“Chiediamo ora la massima celerità nell’avvio delle procedure di gara e di assegnazione dei lavori, visto che il decreto semplificazione accorcia sensibilmente i tempi – chiosa il Consigliere – Chiedo però che il Comune non carichi alle famiglie il costo di questo trasferimento in altro plesso. Al disagio non possiamo aggiungere una penalizzazione economica”.

