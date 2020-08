Sul posto 118 e Forze dell’Ordine, è accaduto vicino al bivio per Torre di Palme

TORRE DI PALME – Scontro nella mattinata del 28 agosto lungo la costa.

Incidente stradale sulla Statale 16, vicino al bivio per Torre di Palme, un centauro è stato costretto al trasporto in eliambulanza al Torrette di Ancona per ulteriori cure mediche.

Sul posto, inizialmente, i soccorsi del personale sanitario del 118. Sul luogo anche le Forze dell’Ordine per i rilievi.

