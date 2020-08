MARTINSICURO – Circolazione, controlli delle Forze dell’Ordine in questi giorni nel Teramano, specialmente lungo la costa.

259 sono state le persone controllate da poliziotti che hanno effettuato anche il servizio di prevenzione a bordo delle biciclette per poter percorrere anche le aree precluse agli autoveicoli.

138 i veicoli controllati e 15 le contravvenzioni elevate al Codice della Strada, con il ritiro di tre patenti.

“La Polizia Stradale ha denunciato per guida in stato di ebbrezza 3 conducenti di autoveicoli risultati particolarmente brilli e, dunque, pericolosi su strada – affermano dalla Questura teramana in una nota stampa – Attenta è stata l’azione di polizia nell’ambito delle misure anticovid, prevenendo assembramenti su strada e in alcuni esercizi commerciali Nell’ambito di alcuni mirati servizi contro lo spaccio di stupefacenti ai più giovani, sono stati effettuati controlli alle aree maggiormente frequentate da questi ultimi, anche con l’ausilio di personale del Reparto Prevenzione Crimine aggregato alla Questura per l’occasione”.

“Numerosi sono stati i controlli anche a soggetti attualmente agli arresti domiciliari” concludono i funzionari.

