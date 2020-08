Indagini ancora in corso

Costante l’impegno degli agenti della Questura di Teramo come disposto dal Questore De Simone che sin dai primi di luglio svolgono servizio in Alba Adriatica, Martinsicuro e Tortoreto.

Nella settimana ormai in conclusione, i risultati positivi hanno portato alla denuncia di due persone a seguito di intervento presso uno di Alba Adriatica, per una lite scaturita per motivi di gelosia tra due ragazzi ed uno di questi aveva percosso la propria compagna, con evidenti lesioni al volto e la necessità di ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Inevitabili i provvedimenti e indagini tutt’ora in corso.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.