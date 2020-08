SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese comunica, il 27 agosto, di aver acquisito le prestazioni sportive su base biennale del difensore Andrea Scrugli. Classe 1992 ha vestito la maglia della Triestina, Trapani, Agrigento, L’Aquila e Pescara.

“Sono molto felice di essere alla Samb – ha detto Andrea al portale rossoblu – è una piazza importante e calda che ti esalta e ti spinge a far bene. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione con i miei compagni e di seguire le direttive di mister Montero. Ringrazio il presidente Serafino per la fiducia e per avermi voluto in rossoblu”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.