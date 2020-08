Qui le notizie di ieri, 26 agosto

ORE 12 Acquaviva, la scuola materna e il nido inizieranno il 14 settembre

ORE 11.30 Emergenza Covid e scuole, a San Benedetto in corso i lavori di adeguamento degli spazi

ORE 10.30 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2169 tamponi: 1034 nel percorso nuove diagnosi e 1135 nel percorso guariti.

I positivi sono 61 nel percorso nuove diagnosi, riferiti a rientri da estero e da altre regioni italiane, contatti domestici, screening operatori sanitari e sintomatici.

30 positivi sono stati rilevati nella provincia di Fermo, 17 nella provincia di Pesaro-Urbino, 7 nella provincia di Macerata, 3 nella provincia di Ascoli Piceno, 1 nella provincia di Ancona e 3 fuori regione.

Dal Gores aggiungono: “In particolare, i casi positivi rilevati nella provincia di Fermo, 30 su 153 tamponi effettuati, si riferiscono a indagini epidemiologiche ancora in corso e indicano prevalentemente casi di rientro da altre regioni e casi di rientro dall’estero. I Dipartimenti di prevenzione sono infatti impegnati in queste settimane in un accurato lavoro di tracciamento per individuare tempestivamente i cittadini che hanno contratto il virus fuori regione”.

Di seguito il primo report di giornata 4_5924771101224732398

ORE 10 Scuola, le Marche segnalano 10 criticità all’Ufficio Scolastico regionale. 9 per norme anti-Covid

ORE 9.30 Cerimonie religiose, nelle Marche la capienza sale da 200 a 350 persone

