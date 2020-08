CUPRA MARITTIMA – A Cupra Marittima, dal 28 agosto al 20 settembre sarà allestita la mostra personale di Giorgio Ciommei.

Le sue acqueforti, i suoi oli, le tempere e le chine saranno ospitate all’interno dell’ esclusivo contesto del “Convivium Maranense”, paese alto di Cupra Marittima.

La mostra patrocinata dal comune di Cupra Marittima, con la collaborazione della proloco e dell’ufficio Iat, è stata fortemente voluta dai figli Francesco e Laura nasce da un idea di uno suo allievo (forse l’unico) che negli anni di attività dell’artista, ha avuto l’onore di avere Ciommei come maestro d’arte, Giacomo Mora.

L’esposizione avrà luogo in una cornice unica come quella delle antiche volte medievali del “Convivium maranense”, per gentile concessione della famiglia Galeati-Franzinelli.

La mostra aprirà il 28 agosto con un vernissage che si terrà presso il “Belvedere Calcagno” (pineta del paese alto di Cupra Marittima) durante il quale si esibiranno la cantante Francesca Ciommei e il pianista Matteo Polidori.

Il “Convivum maranense” ospiterà la mostra fino al 20 settembre con i seguenti orari venerdì dalle 19 alle 23, sabato e domenica dalle 20.30 alle 22.30.

