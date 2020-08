CUPRA MARITTIMA – Domenica 30 agosto alle ore 21 presso l’Anfiteatro Lungomare Nord di Cupra Marittima si terrà la serata di presentazione e Crowdfunding dello short film di animazione “Breath”.

Un film diretto da Giacomo Mora, ambientato a Cupra Marittima. La serata, patrocinata dal comune di cupra marittima, presenterà la prima fase di produzione di questo film animato che racconta la vera storia di un dodicenne malato di cuore dalla nascita, scomparso a causa di essa, che decide di affrontare ad ogni costo il suo destino e combattere la sua paura più grande con l’arma più potente che possiede, la sua immaginazione, per trovare il senso della sua vita.

Durante la serata si entrerà nel magico mondo dell’animazione, per scoprire come dare vita ad un’idea, come lavora il mondo della produzione di film e come nasce un cortometraggio.

Vi sarà la presentazione del team di pre-produzione, tra cui spicca il nome di David Tart, direttore di animazione e animatore in studi come Pixar, Disney e Sony. Chiuderà la serata il Maestro Giuseppe Verdecchia che oltre ad essere compositore della musica del film con la collaborazione dell’Mr Studio di Pedaso di Luigi Bruti, ci parlerà del “linguaggio del suono” tra musica ed immagini.

