SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo l’indiscrezione lanciata nel pomeriggio del 26 agosto, in serata arriva l’ufficialità di due cessioni importanti in casa Samb.

La Samb ha comunicato di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive di Francesco Rapisarda, l’ex capitano rossoblu, alla Triestina e di Mirko Miceli all’Avellino.

La nota del club rivierasco: “La società rossoblu nel ringraziare i due calciatori per la professionalità dimostrata in questi anni e per la passione che hanno messo in tutto quello che hanno fatto, augura loro le migliori fortune professionali e personali per il futuro”

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.