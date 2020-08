SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il mercato e la rosa per la stagione 2020-21 per la Samb si stanno definendo. In attesa di sapere se Rapisarda e Miceli se ne andranno, i rossoblu si stanno ulteriormente muovendo sul mercato e due nomi caldi sono Andrea Scrugli, terzino destro che andrebbe a sostituire proprio il capitano e Carlo Ilari, un ritorno che andrebbe a completare il centrocampo che ha visto anche la riconferma di Federico Angiulli, autore di un ottimo campionato e ancora in attesa di tesseramento ma a tutti gli effetti in ritiro come D’Ambrosio.

A guardare i reparti, in porta i rossoblu sembrerebbero completi con il terzetto Nobile, Laborda e Fusco, che la scorsa stagione ha dimostrato un certo talento, nonostante la giovanissima età. In difesa, se andasse via Miceli servirebbe un altro difensore centrale da affiancare a Biondi, Di Pasquale e all’argentino Goicoechea oltre, forse, a un altro terzino. Il centrocampo, se dovesse tornare Ilari, potrebbe essere già completo mentre davanti servirebbe almeno un vice Maxi Lopez, una prima punta da affiancare all’ex Catania e Torino e forse un altro giocatore offensivo di fascia a meno che Chacon non possa essere considerato un attaccante allorché un altro intervento potrebbe essere fatto in mezzo al campo.

Quel che è certo è che almeno davanti, per Montero, si sta delineando una rosa piuttosto duttile visto che il mister, stando alle qualità dei calciatori a disposizione potrà svariare fra un modulo che prevede il tridente fino a uno che contempli un trequartista dietro due giocatori di punta più stretti, ad esempio Botta dietro Nocciolini e Maxi Lopez oppure un tris in linea, da destra: Nocciolini, Lopez, Terracino, con l’ex Ravenna Nocciolini che, ai tempi del Parma ha ricoperto già il ruolo di ala destra.

Il mercato si chiude il 5 ottobre, le occasioni non mancheranno fino a quella data e completare la rosa con 3 o 4 giocatori non sembra una missione imposssibile.

Intanto questa è la rosa attualmente a disposizione di Montero, al netto dei giovani aggregati in ritiro.

PORTIERI

Tommaso Nobile, Gonzalo Laborda, Lorenzo Fusco

DIFENSORI

Francesco Rapisarda (TD), Dario D’Ambrosio(TD), Simone Lavilla (TD), Mirko Miceli (DC), Davide Di Pasquale (DC), Giacomo Biondi (DC), Esteban Goicoechea (DC), Ignacio Liporace (TS)

CENTROCAMPISTI

Ludovico Rocchi, Federico Angiulli, Rodrigo De Ciancio, Augustin Occhiato, Lorenzo Panaioli, Santiago Chacòn.

ATTACCANTI

Ruben Botta, Antonio Bacio Terracino, Francesco Serafino, Manuel Nocciolini, Maxi Lopez

