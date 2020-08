SCORRI SOTTO PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

ORE 19 Covid, buone notizie da Ascoli: tutti negativi i tamponi dei 31 filmakers di Cinema d’Amare

ORE 18 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE

Zero decessi in Regione.

Di seguito il terzo report di giornata Gores arancio 26082020 ore 18

ORE 15 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE

I ricoveri scendono a nove, zero in Terapia Intensiva e Semi.

Di seguito il secondo report di giornata Gores gialla 26082020 ore 12

ORE 14 Covid e rientri dall’estero, ecco altre disposizioni dall’Area Vasta 5

ORE 10 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1385 tamponi: 713 nel percorso nuove diagnosi e 672 nel percorso guariti. I positivi sono 9 nel percorso nuove diagnosi: 4 in provincia di Macerata, 2 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Ascoli Piceno e 1 fuori regione.

Questi casi comprendono rientri dall’estero, screening operatori sanitari, soggetti sintomatici e casi di contatto domestico con soggetti positivi.

Di seguito il primo report di giornata GORES BLU 26082020 ore 9 revAS

