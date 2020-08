SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Al Molo Sud di San Benedetto del Tronto, sono state quattordici le società sportive provenienti da tutta Italia che hanno preso parte alla 23^ edizione del Trofeo Apsd San Benedetto Colmic di pesca sportiva, specialità canna da riva, organizzato dalla società Apsd San Benedetto.

La vittoria finale nella classifica assoluta è andata a Daniele Farinelli dell’Asd Club Pesca Cervia Colmic, che ha preceduto l’ex atleta della nazionale italiana Alex Sottilotta (Asd Amici del Mare Ravenna) e Giorgio Boggi (Asd Club Pesca Cervia Colmic).

Asd Tornado Francavilla, Asd Club Pesca Cervia Colmic, Asd Spad Artico Ravenna, Spsd Arechi Veret Salerno, Gps San Rocco, Asd Team Kinetic Sea Lanciano, Asd Fovea Fishing Club Foggia, Ssd Cannisti Smal’s Napoli Tubertini, Asd Pro Fishing Manfredonia, Csrc Portuali Ravenna Tubertini, Circolo Mare Vivo Taranto, Asd Mare Adriatico Trabucco, Gps Lo Squalo di Venezia e Asd Amici del Mare di Ravenna si sono date battaglia e la gara (alla quale hanno preso parte cinquanta pescatori, il massimo possibile in conformità con le normative contro la diffusione del Covid-19) è stata caratterizzata dalla cattura di boghe, sia con la canna fissa che in bolognese, e pesci di fondo con canne teleregolabili.

Nella speciale classifica per società si è imposta l’Asd Club Pesca Cervia Colmic, sulla Portuali Ravenna e la Gps San Rocco Grosseto.

“Invio un ringraziamento speciale – ha detto il responsabile organizzativo Zefferino Guidi – Al comune di San Benedetto del Tronto e in particolare all’ufficio Sport, alla questura di San Benedetto e di Ascoli Piceno, alla Prefettura, al Circolo Nautico Sambenedettese, alla Fipsas Ascoli Piceno, alla Croce Verde di San Benedetto del Tronto, alla Fipsas Teramo e al Comitato Regionale Fipsas Abruzzo. Inoltre ringrazio gli sponsor (senza dei quali la manifestazione non esisterebbe) Colmic, Conad di San Benedetto del Tronto in via Mazzini, Zetaemme esche e pasture, Fonderia Roma, Ristorante la Stiva, Antica Gastronomia, Ristorante Chichibio, Salumificio Federici, The Shark articoli per la pesca sportiva, FishingPro Giulianova articoli per la pesca sportiva, l’hotel Bruna di Martinsicuro ed il salumificio Ciriaci. Un grazie speciale anche allo staff organizzativo, in particolare a Giovanni Venditti, Lorenzo Secchiaroli, Luciano Sangiuliano, Giuseppe Borrelli ed Antonello Paponetti. Grazie anche al Ct della nazionale Redamo Ravaioli, sempre presente sui campi”.

A tal proposito, quattro atleti dell’Apsd San Benedetto Colmic si giocheranno a Napoli il 19 e 20 settembre la possibilità di vestire la maglia azzurra nella prossima stagione agonistica. Si tratta di Zefferino Guidi, Ignazio Loconte, Marco Rizzo e Domenico Pascullo.

