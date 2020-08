MONSAMPOLO DEL TRONTO – L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Centro Medico San Tommaso e il Laboratorio di Analisi BioMedica, ha attivato “un nuovo servizio che consente ai propri Cittadini di sottoporsi al test sierologico COVID-19 ad un prezzo convenzionato” spiega il sindaco Massimo Narcisi.

In particolare, a partire da domani 26 agosto, tutti i mercoledì mattina dalle 10:00 alle 12:00 i Cittadini residenti nel Comune di Monsampolo potranno sottoporsi a questo esame presso gli ambulatori del Centro San Tommaso a Stella.

Il test, effettuato con un normale prelievo di sangue, consentirà ai Cittadini di capire se l’infezione da COVID-19 c’è stata o se è in una fase iniziale. Per il prelievo, non occorre essere a digiuno e non va presentata nessuna impegnativa del proprio medico curante.

Obbligatoria la prenotazione presso la Segreteria del Centro Medico telefonando allo 0735/703434.

