SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per la 39esima edizione degli “Incontri con l’autore” Michele Mozzati (Il Michele di Gino & Michele) presenterà il libro “Quel Blu di Genova” mercoledì 26 agosto alle ore 21,30 alla Palazzina Azzurra. Conversa con l’autore Giovanna Frastalli. Prenotazione: sms 3357000773 – Whatsapp 3664349288 – email mimmo.minuto@gmail.com

Michele Mozzati (Milano, 1950) è scrittore, autore teatrale e televisivo. Noto per il suo sodalizio con Gino Vignali nel duo Gino & Michele, è inoltre condirettore dell’agenda Smemoranda. Tra i suoi libri “Luce con muri. Storie da Edward Hopper” (2016) e “Silenzi e stanze. Altre storie da Edward Hopper” (2018).

Anno 1853, la rivolta di Milano. Ernesto Giudici, di famiglia bene e con quarant’anni sulle spalle, tutto aria cialtronesca e vocazione mazziniana, s’imbatte in Cesco Esposito, giovane panettiere napoletano, estimatore dei classici ma non di Ferdinando II, venuto fin lassù a vagheggiare di pizza e sogno repubblicano. Ai due in fuga dagli occupanti austriaci, tra osterie genovesi e notti nere sull’Atlantico, presto si unisce Cielo, all’anagrafe Maria Celeste Sommariva, dai capelli neri come cozze e la pelle diafana come un Cristo Velato. Sarà lei, che porta i pantaloni e va per mare come gli uomini, a trarli in salvo prima e farli innamorare poi. Ed è con loro, e una stiva piena di denim, che si imbarcherà per “La Merica” e laggiù affiderà a Levi Strauss la materia grezza di un’imminente leggenda: i blue-jeans. Restituita ai giorni nostri dalle pagine di un vecchio diario, sfogliato per noi dall’ultimo dei Giudici Esposito Sommariva, questa è la storia di un amore senza norme, di eroismi goffi e futuro oltremare, di trent’anni di “cuore e stomaco” e tumulti. E poi di tanta, tanta libertà.

