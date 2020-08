Il 29 agosto una facile escursione fra la natura partendo dal rifugio Paci di Colle San Marco. Adatto ai vostri bambini. Dopo la passeggiata laboratorio creativo e merenda. Evento di Mete Picene, in collaborazione con Sezione CAI Ascoli, La Casa di Asterione e Decathlon Italia San Benedetto del Tronto

ASCOLI PICENO – Una facile escursione andata e ritorno dal Rifugio Paci – tra Colle San Marco e San Giacomo – adatta a tutti e pensata in un’ottica altamente inclusiva grazie a La Casa di Asterionen, aspetta solo voi il 29 agosto dalle 15 alle 19. Ma non si tratta soltanto di una camminata, perché ragazzi e famiglie potranno anche sperimentare laboratori creativi inclusivi e fare una golosa merenda tutti assieme.

L’evento è organizzato da Mete Picene in collaborazione con Sezione CAI Ascoli, La Casa di Asterione e Decathlon Italia San Benedetto del Tronto. La partenza è prevista per le ore 15:00 dal Rifugio Paci a Colle San Marco di Ascoli Piceno con rientro previsto alle 17 e a seguire laboratorio creativo e merenda per un evento che si addice ai vostri bambini. La prenotazione è obbligatoria entro le 20 del 28 agosto comunicando nome, cognome, codice fiscale e numero telefonico di ogni singolo partecipante ai seguenti contatti: telefono & WhatsApp: Sofia 346.9632669,

eMail: info@metepicene.it

