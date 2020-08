Dalle 17 vai alla scoperta della Monsampolo sotterranea e delle sue famose mummie. Evento di Mete Picene in collaborazione con Decathlon Italia San Benedetto

MONSAMPOLO DEL TRONTO – Il 30 agosto ti aspetta una passeggiata guidata alla scoperta di misteriosi fatti che caratterizzano il borgo di Monsampolo del Tronto. Passeggerai tra la strada degli ebrei, l’Arco della morte, Terravecchia – la residenza della contessa Aurelia Guiderocchi e il mistero della formella templare, infine andrai alla scoperta della Monsampolo sotterranea e delle due famose Mummie.

L’evento è organizzato da Mete Picene in collaborazione con Decathlon Italia San Benedetto del Tronto. La partenza è prevista per le ore 17 da Piazza Marconi a Monsampolo del Tronto e la quota di partecipazione per ciascuno è di 25 euro (minimo 6 partecipanti) mentre i bambini pagheranno 5 euro col prezzo che include visita guidata, ingresso museo, laboratorio di ceramica e aperitivo.

Per prenotare (obbligo prenotazione entro le 20 del 29 agosto) ecco i contatti: telefono & WhatsApp: 0735432335 I 328 334 6268 | 348 369 0374.

E-Mail: info@metepicene.it

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.