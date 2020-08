SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo incontro dedicato all’amore e al contrasto alla violenza.

Venerdì 28 agosto, alle ore 21, nella suggestiva cornice della Palazzina Azzurra, è in programma il quarto appuntamento di “ConTatto è Amore”, la serie di incontri promossi dall’Assessorato alla pace e pari opportunità del comune di San Benedetto del Tronto per offrire a residenti e turisti un’occasione di riflessione su argomenti che mirano a promuovere una sana aggregazione, i valori dell’amore e del rispetto verso il prossimo, l’armonia nelle relazioni per contrastare la violenza e la prevaricazione.

La giornalista e scrittrice Roberta Piergallini e Cristina Perozzi, avvocato internazionale antiviolenza, colloquieranno sul tema “Amore e stalking al tempo dei social” prendendo spunto dal romanzo di Piergallini dal titolo “Il corteggiatore perfetto”. L’amore, anche quello al tempo dei social, con tutte le attese, le aspettative e le promesse che porta con sé, è qualcosa a cui ognuno di noi ambisce, ma spesso il pericolo può nascondersi dietro l’angolo, come accade ad Angelica, protagonista del romanzo, che si ritrova ad essere vittima di stalking.

Roberta Piergallini, laureata in giurisprudenza, è giornalista professionista dal 2009. Ha lavorato per alcuni anni nella Redazione del Maurizio Costanzo Show, dal 2007 è in Rai. Ha condotto vari eventi di moda, sport e musica, tra cui l’MJDay a Napoli. Nel 2019 ha pubblicato il libro “Il corteggiatore perfetto”, con prefazione di Maurizio Costanzo, in cui tratta il tema attuale e delicato dello stalking.

Cristina Perozzi è avvocato specializzato in tutela nazionale ed internazionale contro le violenze sulle donne e sui minori. Collabora con centri antiviolenza ed associazioni quali la Croce Rossa, alla quale è iscritta da oltre 25 anni, Articolo 21 e con la Federazione Nazionale Stampa Italiana, occupandosi di odio comunicativo e violenza sociale. È cultrice della materia all’Unicam in tutela internazionale dei diritti umani.

Per assistere agli incontri è obbligatoria la prenotazione telefonando al numero 3496952813 ed è necessario arrivare entro le 20.30 con mascherina obbligatoria e rispettando il distanziamento sociale. In caso di maltempo, gli incontri si terranno nell’Auditorium comunale “Tebaldini” o, in alternativa, su apposita piattaforma telematica (seguire gli aggiornamenti su www.comunesbt.it – Area tematica – Pari opportunità, integrazione, pace). Sarà comunque possibile seguire gli incontri in diretta sulla pagina Facebook del Comune “Città di San Benedetto del Tronto”.

