SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota del sindaco di San Benedetto inviata dal Comune che pubblichiamo integralmente. Argomento, i 4 anni trascorsi dal sisma del 2016:

“Nel quarto anniversario del primo terribile terremoto che devastò ampie zone dell’Italia centrale, mi tornano alla memoria non solo i momenti più difficili di quelle ore, iniziando dai funerali delle vittime di Pescara ed Arquata ad Ascoli Piceno, ma anche gli episodi di generosità ed altruismo che

caratterizzarono i giorni immediatamente successivi.

Ricordo con commozione la mobilitazione di tanti giovani per la raccolta e l’organizzazione dei primi aiuti al Palasport cittadino (a loro andò il premio Gran Pavese Rossoblù) e quella della città intera che cercò, con piccoli gesti e mirate attenzioni, di rendere meno dura quell’esperienza ai tanti, marchigiani, umbri e laziali che trascorsero mesi in alloggi privati e strutture ricettive di San Benedetto del Tronto.

Fino all’aprile 2018 il nostro Centro di assistenza con i volontari di Protezione civile ha sostenuto, fin nelle minime necessità, queste persone prima che fosse trovata per loro una sistemazione meno provvisoria. Nel frattempo, diverse famiglie hanno scelto di restare a vivere qui, si sono inserite molto bene ed oggi

fanno parte integrante della comunità sambenedettese. Se San Benedetto del Tronto è ai vertici nazionali per qualità dell’accoglienza, molto è dovuto proprio a

quell’esperienza difficile ma di enorme valore umano che resterà per sempre impressa nell’animo della nostra collettività”.

