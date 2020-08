Alla fine dei lavori il Riviera avrà un manto ibrido sintetico-naturale dopo anni in cui il campo è stato spesso in pessime condizioni. Intervento a carico della società a livello economico

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono iniziati in queste ore e dureranno meno di un mese i lavori per rifare il campo del Riviera delle Palme. L’intervento, completamente a spese delal nuova società di Domenico Serafino, costerà diverse centinaia di migliai di eruo per donare al Riviera un campo misto sintetico naturale.

