Il calciatore, anche lui terzino destro come il fratello, arriva dal Siena, squadra che sta per acquisire Franco Fedeli, l’ex patron della Samb

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb sta per acquisire le prestazioni di Dario D’Ambrosio, gemello del più famoso Danilo D’Ambrosio, terzino dell’Inter. Il calciatore, anche lui terzino destro come il fratello, arriva dal Siena, squadra che sta per acquisire Franco Fedeli, l’ex patron della Samb.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.