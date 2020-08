SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Come ogni anno, nell’ambito del Festival dell’Arte sul Mare che avra’ inizio il prossimo 5 settembre, ed esattamente nella sera di mercoledi 9, si terra’ l’ormai storica “Serata Jazz” in onore degli artisti partecipanti alla manifestazione.

Quest’anno pero’, a causa delle normative vigenti che regolano gli spettacoli all’aperto, non sara’ possibile tenere la serata al molo sud come sempre e quindi il gruppo jazz di Giacinto Cistola, si esibira’ alla Palazzina Azzurra dove, nel rispetto del distanziamento, saranno disponibili per il pubblico 70 posti a sedere.

Sara’ consentita la partecipazione all’evento esclusivamente attraverso la prenotazione e tutti gli spettatori saranno obbligati ad indossare la mascherina per raggiungere il posto a sedere e poi l’uscita e comunque ogni qualvolta dovessero allontanarsi dallo stesso. Inoltre, per evitare assembramenti, sono invitati ad entrare dall’ingresso nord, su Viale Olindo Pasqualetti, mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Durante la serata saranno eseguiti brani d’autore classici e moderni, un brano originale del gruppo Cistola a commento musicale di un video sulla storia marinara di San Benedetto ed infine alcuni arrangiamenti jazz di famose canzoni sambenedettesi.

La “Serata Jazz” si svolgera’ alla Palazzina Azzurra mercoledi 9 settembre, iniziera’ alle ore 21,30 e sara’ ad ingresso gratuito.

Le prenotazioni possono essere fatte a partire dal 25 agosto telefonando al numero di 3284681769 o inviando un’email al seguente indirizzo: piernicola.cocchiaro@gmail.com

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.