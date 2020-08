Il primo cittadino lo rivela con un post su Facebook: “Si tratta di una persona che non ha contratto qui il virus e che si è messa subito in isolamento ancor prima di fare il tampone”. Il caso non rientra nelle statistiche regionali di oggi, che danno a Zero i nuovi casi Nel Piceno. Potrebbe entrare nei dati del Gores domani

CUPRA MARITTIMA – “Registriamo un caso positivo nel nostro comune, si tratta di una persona che non ha contratto qui il virus e che si è messa subito in isolamento ancor prima di fare il tampone; non ha avuto contatti con altre persone. La situazione è sotto controllo ed è monitorata anche dall’Asur” così scrive su Facebook il primo cittadino di Cupra Alessio Piersimoni. “Il soggetto sta bene e aspettiamo quanto prima il tampone con esito negativo. A lui gli auguri per una pronta guarigione” commenta Piersimoni.

Il caso, comunque, non rientra tra i dati comunicati dal Gores oggi (CLICCA QUI), che danno ancora zero nuovi casi nel Piceno per oggi, 22 agosto. Probabilmente entrerà nelle statistiche domani.

