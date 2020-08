Per il test, che è su base volontaria, occorre rivolgersi al proprio medico di medicina generale o ai Distretti sanitari

ANCONA – Scuola: le Marche ripartono in sicurezza. Da lunedì 24 agosto e fino a una settimana prima dell’inizio dell’attività scolastica test sierologici gratuiti per tutti gli insegnanti e per il personale scolastico.

Per il test, che è su base volontaria, occorre rivolgersi al proprio medico di medicina generale o ai Distretti sanitari. “La scuola è fondamentale per la nostra comunità e vogliamo ripartire garantendo sicurezza e serenità ai bambini, ai ragazzi, alle loro famiglie, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico” fanno sapere dalla Regione

