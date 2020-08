La XXIII edizione del Trofeo individuale e per società si disputerà domenica 23 agosto al Molo Sud di San Benedetto del Tronto. L’inizio della gara è previsto per le ore 8.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domani, domenica 23 agosto, il Molo Sud di San Benedetto del Tronto ospiterà la XXIII edizione del Trofeo individuale e per società Apsd San Benedetto Colmic di pesca, specialità canna da riva.

Oggi pomeriggio verrà effettuato il sorteggio elettronico dei settori, domani mattina dalle ore 6.30 verranno assegnate le singole postazioni e dalle ore 7 verrà autorizzato l’accesso a esse dei concorrenti. La gara inizierà alle ore 8 per concludersi alle ore 11. Subito dopo si procederà alla pesatura del pescato. Seguiranno la divulgazione delle classifiche tramite Whatsapp e le premiazioni. Tutte le operazioni si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, incluse le distanze di sicurezza.

“Purtroppo – ha dichiarato il referente della società organizzatrice Zefferino Guidi – A causa dell’emergenza dovuta al Covid-19, quest’anno abbiamo dovuto adattare il nostro programma in base ai decreti emanati dal Governo e dalla nostra Federazione nazionale. Ogni partecipante è stato invitato a prendere visione del protocollo di gara e non saranno previsti assembramenti sul campo di gara. Come da regolamento, non ci saranno raduni né prima né dopo la gara e neanche durante l’accesso alle postazioni. Sia i sorteggi sia le classifiche finali saranno elettronici e diffusi attraverso l’App di messaggistica istantanea Whatsapp».

Collaborano con l’organizzazione la Zetaemme Fishing, il supermercato Conad della zona San Filippo Neri a San Benedetto del Tronto e il ristorantino di pesce La Stiva di San Benedetto del Tronto.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.