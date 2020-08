SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mercoledì 26 agosto la libreria Nave Cervo organizza alle 19 la presentazione di “La Notte si Avvicina – Conversazioni e letture sulla peste” della conduttrice radiofonica, giornalista e narratrice Loredana Lipperini presso lo chalet Vino Ammare, concessione n.80 sul Lungomare di San Benedetto del Tronto, zona Porto d’Ascoli.

La Lipperini è l’amatissima voce di Fahrenheit su Radiotre e scrive per le pagine culturali della Repubblica. Il suo blog Lipperatura, attivo dal 2004, è un punto di riferimento per la discussione letteraria, culturale, politica; uno spazio dove magistralmente la scrittrice provoca persone e riflessioni su libri e attualità, e porta alla luce ottima editoria italiana ed internazionale.

È famossissima ed eclettica autrice di romanzi di successo: la trilogia fantasy Esbat, Sopdet e Tanit (sotto lo pseudonimo di Laura Manni), nonché di saggi giornalistici sul femminicidio come: Ancora dalle parte delle bambine (2007), L’ho uccisa perché l’amavo. Falso!( scritto con Michela Murgia) (2013), Non è un paese per vecchie (2010) e sulla dipendenza dal web: Morti di fama. Iperconnessi e sradicati fra le maglie del web (2013). Nel 2017 è uscito per Bompiani il romanzo L’arrivo di Saturno, nemmeno troppo velatamente dedicato ad Ilaria Alpi, e nel 2019 la raccolta di racconti Magia nera.

Nell’evento si parlerà in anteprima del nuovo romanzo che na sce a Lampedusa dalla storia di un uomo che faceva l’edicolante e durante i primi naufragi di fine anni ’90 raccoglieva i corpi che erano rimasti in mare per giorni, mettendo foglie di menta e timo sotto la mascherina, la stesse erbe che i medici della peste infilavano nella loro maschera a becco.

La Lipperini sarà accompagnata nelle sue riflessioni sul rapporto tra letteratura ed epidemie da Silvia Ballestra e Mario Di Vito,

E’ possibile prenotare la propria presenza al numero: 328 704 0540 o via mail navecervo@gmail.com.

La consumazione è obbligatoria.

