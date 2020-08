MASSIGNANO – Doppia seduta di allenamento per la Samb, al 5* giorno di ritiro a Massignano, al mattino lavoro di forza in palestra, pomeriggio al campo messa in moto e riscaldamento tecnico. Lavoro tattico per la parte centrale dell’allenamento, costruzione più marcature preventive. Partita finale a tema.

Inanto fissato un triangolare il 2 Settembre al Comunale “Mauro Maurelli” di Sarnano alle ore 17:30. A sfidarsi in campo Salernitana, Sambenedettese e Matelica in gare della durata di 45’ minuti cadauna, con intervallo di 15’ tra l’una e l’altra.

In caso di parità al termine di ciascuna gara per determinare la vincente si procederà con 5 calci di rigore, terminati i quali, in caso di ulteriore parità, si andrà a oltranza.

Il calendario del triangolare prevede alle ore 17,30 Salernitana – Sambenedettese, alle ore 18:30 Matelica – Sambenedettese, alle ore 19,30 Salernitana – Matelica.

