SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il comitato Pro Ballarin di Fabrizio Marcozzi va online per promuovere il suo progetto di un Parco Inclusivo sul Mare al posto del vecchio stadio della Samb. Sul sito www. comitatoproballarin.it.

Sulla piattaforma, anche se alcune sezioni sono in via di completamento, si può già spulciare nei minimi dettagli il progetto pensato dal comitato: dal progetto architettonico, alla viabilità, passando per le attrezzature del Parco, la sua planimetria, i servizi collettivi che conterrebbe e gli eventi che in un’area così si potrebbero organizzare.

Sul sito stesso si può anche aderire al progetto. L’adesione, oltre che online è possibile firmarla anche presso alcune attività commerciali di San Benedetto indicate sul sito.

