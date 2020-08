Inoltre dei nuovi positivi 6 si registrano in provincia di Pesaro Urbino, 7 in provincia di Macerata, 1 in provincia di Ancona e 1 proveniente da fuori regione

Coronavirus Marche: situazione ore 9 – tamponi

Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2086 tamponi: 1290 nel percorso nuove diagnosi e 796 nel percorso guariti. I positivi sono 17 nel percorso nuove diagnosi: 2 in provincia di Ascoli Piceno, 6 in provincia di Pesaro Urbino, 7 in provincia di Macerata, 1 in provincia di Ancona e 1 fuori regione.

Questi casi comprendono rientri dall'estero, contatti di rientri dall'estero, screening percorso sanitario e casi in ambiente di vita/divertimento.

Coronavirus Marche, ore 14 -14 ricoveri, sempre uno in Terapia Intensiva

