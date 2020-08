SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato e domenica si terrà a Monteprandone uno stage di calciatrici under 15 selezionate da diverse società dell’Abruzzo e delle Marche dal prof. Marco Pompa che da quest’anno sarà responsabile del calcio femminile della Samb. Questa due giorni servirà per testare i talenti in rosa del territorio che poi parteciperanno al campionato under 15 con la maglia rossoblù: “La Sambenedettese – ha detto il DG Walter Cinciripini – vuole investire sul calcio giovanile e quello femminile, movimento che si sta sviluppando in maniera esponenziale in tutta Italia anche grazie alla presenza di club blasonati nella massima serie. Il nostro obiettivo è quello di formare giovani calciatrici nelle nostre affiliate che potranno, un giorno, far parte della prima squadra femminile targata Samb”.

