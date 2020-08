Giovedì 20 agosto alle ore 21:30 in Piazza Bice Piacentini al Paese Alto di S.Benedetto del Tronto la compagnia O’Scenici riporta in scena un suo cavallo di battaglia: “Farse del teatro comico”, uno spettacolo che ha visto oltre 100 piazze e teatri in diverse città italiane

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giovedì 20 agosto alle ore 21:30 in Piazza Bice Piacentini al Paese Alto di S.Benedetto del Tronto la compagnia O’Scenici riporta in scena un suo cavallo di battaglia: “Farse del teatro comico”, uno spettacolo che ha visto oltre 100 piazze e teatri in diverse città italiane.

Dopo un omaggio costituito da un atto unico dedicato al grande Eduardo De Filippo, comincerà lo spettacolo teatrale sul genere della “sceneggiata” in chiave comica.

La commedia segue l’ intreccio, classico per questo genere, raccontando la storia di Isso, marito onesto e lavoratore innamorato di Essa, moglie fedifraga, bella e provocante che ha una tresca con ‘o Malamente, guappo, lesto di coltello e sciupafemmine.

Una voce narrante accompagna la storia e il pubblico partecipa, tifa, suggerisce, interviene, consigliando agli attori il modo di comportarsi, dando sfogo ai suoi umori e malumori, divertendo e sprigionando momenti di esilarante comicità. In questo spettacolo si rivive l’atmosfera di quelle rappresentazioni molto in voga fino a tutta la prima metà del Novecento, dove c’era il dramma della gelosia e la corale partecipazione del pubblico, ma, in questo caso, è riproposto in chiave comica, in chiave O’ Scenica, con la regia di Marco Trionfante.

L’evento è organizzato dall’Associazione Arte Viva con la collaborazione degli “Amici del Paese Alto” e del “Comitato di quartiere“, con il patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto e di AssoArtisti. Ingresso gratuito a prenotazione (inviare nome cognome a: artevivaassociazione@gmail.com oppure whatsapp 349.6158858). È facoltà dell’organizzazione riassegnare i posti dei prenotati che non si presenteranno entro le ore 21.30.

