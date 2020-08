Dopo due giorni di allenamento in ritiro a Massignano Maxi Lopez parla già da rossoblu navigato, in un video diramato dalla società: “Ho trovato un gruppo stupendo e affamato e un mister che mi piace”

MASSIGNANO – Dopo due giorni di allenamento in ritiro a Massignano Maxi Lopez parla già da rossoblu navigato, in un video diramato dalla società: “Sento buone sensazioni nonostante l’inizio, in ritiro, non sia mai facile. Ho trovato un gruppo di ragazzi stupendi, che hanno fame e un mister che mi piace e che ha idee molto valide”.

Perché si è convinto di San Benedetto? “Prima di accettare mi sono informato e mi ha stupido il calore della piazza, inoltre mi sono convinto con questo progetto che ritengo valido e a lungo termine. Stiamo lavorando per raggiungere nuovi obiettivi e speriamo siano importnanti. Mi è piaciuta l’accoglienza sui social che mi hanno riservato i tifosi della Samb. Io un leader? Ci sono tanti giovani e il calcio italiano non è facile, io mi metterò a disposizione dello spogliatoio”.

Poi chiude: “I tifosi possono credere, può essere un anno importante”.

Guarda il video

Maxi Lopez ai nostri microfoni! 🎙🔴🔵 Gepostet von Sambenedettese Calcio am Mittwoch, 19. August 2020

