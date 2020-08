PESCARA – Si registrano sette nuovi casi di Coronavirus in tutta la Regione Abruzzo. Quattro dei quali sono giovani tra i 19 e i 28 anni. In aumento gli attualmente positivi, che sono sono 265. Non si registrano decessi dal 28 luglio e sono 2 le persone in terapia intensiva attualmente.

Nuovi casi, tre sono della Provincia di Pescara uno dei quali è una delle persone rientranti da Malta, due dell’Aquilano e due riguardano la provincia di Chieti, entrambi di Francavilla al Mare

