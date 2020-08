“La Società certa delle qualità tecniche del calciatore è lieta di aver raggiunto l’accordo per la riconferma del tesserato”

GROTTAMMARE- Ansumana Jallow . Nell’ultima stagione interrotta dal virus 2019/20 prima di tornare al Grottammare aveva giocato la 1a parte (fino agli inizi di dicembre) nel Porto d’Ascoli.

“La S.S.D. Grottammare Calcio 1899 comunica di essersi aggiudicata per la stagione 2020/21 le prestazioni sportive del calciatore Jallow Ansumana. L’attaccante classe 1999 giunge così all’ennesima riconferma. Il calciatore, originario del Gambia, è cresciuto nel settore giovanile del club biancoceleste e ha collezionato con il Grottammare ben 44 presenze e 3 goal in tre stagioni

