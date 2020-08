GROTTAMMARE – Il pluripremiato regista Francesco Amato sarà a Grottammare (Ap) sabato 22 agosto alle 21.30, presso Cinema in Giardino per presentare il suo ultimo film “18 regali” e incontrare il pubblico insieme all’attrice grottammarese Valentina Illuminati nel cast del film.

Uscito al cinema all’inizio del 2020, “18 regali” ha registrato un grande consenso da parte del pubblico superando i 3 milioni di euro al botteghino, e ricevuto due candidature ai Nastri d’argento. Ora è tornato protagonista dei grandi schermi grazie alle Arene e alle rassegne estive italiane.

Un successo di pubblico e di critica che non si ferma ai confini italiani: il film è attualmente distribuito all’estero da Netflix e sta conquistando il pubblico di tutto il mondo (sulla piattaforma italiana arriverà più avanti), generando sui social internazionali un flusso di commenti in varie lingue, dall’inglese allo spagnolo, dal portoghese all’arabo, dal turco al tailandese. Un consenso unanime e spesso carico di commozione.

La pellicola- interpretata da Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli ed Edoardo Leo – è ispirata alla storia di Elisa Girotto, la donna che ha lasciato 18 regali per i futuri compleanni della figlia quando ha scoperto di avere poco tempo per vederla crescere.

“18 regali” è il quarto lungometraggio di Francesco Amato, dopo “Ma che ci faccio qui!”, “Cosimo e Nicole” (premiato al Festival di Roma 2012), “Lasciati andare” (premiato ai Nastri d’Argento, Globo d’oro e Ciak d’oro 2017) e la serie tv di successo “Imma Tataranni – sostituto procuratore” andata in onda la scorsa stagione su Rai1.

Una particolare attenzione alla presenza nel cast di Valentina Illuminati attrice grottammarese non nuova a ruoli sul grande schermo, formazione allo Stabile di Genova è anche autrice ed interprete all’interno dell’associazione ‘Numeri 11’.

La rassegna ‘Cinema In Giardino’ è organizzata dal Cinema Margherita in collaborazione con l’ amministrazione Comunale di Grottammare.

È possibile acquistare il biglietto alle casse durante l’apertura dell’arena e sul sito www.cinemaingiardino.it. Il costo è di 5,50 intero e 4,50 ridotto

