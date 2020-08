Coronavirus Marche: situazione ore 9 – tamponi

Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1640 tamponi: 996 nel percorso nuove diagnosi e 644 nel percorso guariti. I positivi sono 7 nel percorso nuove diagnosi: 2 in provincia di Macerata, 1 in provincia di Ascoli Piceno, 1 in provincia di Ancona, 1 in provincia di Pesaro Urbino e 2 da fuori regione.

Questi casi comprendono rientri dall’estero, soggetti sintomatici e asintomatici contatti di casi positivi. (CLICCA QUI).

Aggiornamento del Gores delle 12 – Tredici ricoveri totali, sempre uno in Terapia Intensiva in tutta la Regione mentre le persone poste in isolamento domiciliare in provincia di Ascoli sono 286, di cui 30 sintomatici. (CLICCA QUI)

Coronavirus Marche: aggiornamento dati dal GORES – situazione al 19/08/2020 ore 18.00

Il Gores ha comunicato che oggi non si sono verificati decessi nelle Marche.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.